Турция будет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях
Турция будет оплачивать 25% российского газа в рублях, заявил президент Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях Шанхайской организации сотрудничества. РБК вел трансляцию.
«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», — сказал президент.
Путин добавил, что газопровод «Турецкий поток» поставляет топливо «без сбоев», назвав республику одним из самых надежных маршрутов поставок энергоносителей из России. Он отметил, что в поставляемом через Турцию газе заинтересована не только Анкара, но и страны Евросоюза.
Россия — крупнейший поставщик газа для Турции, она ежегодно поставляет республике 26 млрд куб. м топлива. Перевести оплату за поставки энергоресурса стороны договорились около месяца назад — в начале августа. Вице-премьер Александр Новак уточнил тогда, что процесс будет постепенным. Он счел соглашение Москвы и Анкары новой возможностью для обеих стран по развитию финансовых отношений.
Углубление экономического сотрудничества Турции и России вызывало беспокойство властей западных стран, они указали на риск введения против Анкары вторичных санкций, говорили источники The Financial Times. Если Турция будет придерживаться соглашений с Россией о переводе оплаты за газ или нефть в рубли, Запад может призвать бизнес уйти с турецкого рынка или сократить на нем присутствие, пояснил один из собеседников издания. По данным FT, из-за таких мер Турция может потерять $800 млрд. Такие действия могут одобрить «в свете риска, который будет создан из-за расширения Турцией своих отношений с Россией», считает источник газеты. Анкара при этом обещала США не допустить нарушения санкций против России.
По данным Bloomberg, Эрдоган намерен попросить у Путина скидку 25% на поставки газа и перевод оплаты части поставок в лиры. Источники агентства объяснили это желанием президента Турции стабилизовать экономику страны. Эксперты Fitch сочли, что действия турецкого правительства способствуют «спиральному развитию инфляции», рейтинг турецкой экономики был понижен до «мусорного уровня».