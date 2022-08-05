Новак: Путин договорился с Эрдоганом о поставках газа за рубли

Путин и Эрдоган договорились о начале оплаты газа в рублях

Россия и Турция договорились о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах. На первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились начать оплату поставок газа в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд куб. м ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — сказал он (цитата по ТАСС).

Москва и Анкара говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах, уточнил Новак. Российский вице-премьер назвал это новым этапом и новой возможностью, в том числе и для развития денежно-финансовых отношений двух стран.

В ходе переговоров Путин и Эрдоган также обсудили строительство атомной электростанции «Аккую», обговорив 2023 год как срок для запуска проекта, а также функционирование газопровода «Турецкий поток».

Путин, в свою очередь, указал на возросшую роль «Турецкого потока», который стал «одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», передает агентство.

«Думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок», — заключил российский лидер.

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В конце июня «Газпром» возобновил транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток» после плановых профилактических работ. По нему газ поставляется из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы через Черное море и турецкую территорию. Проектная мощность трубопровода — 31,5 млрд куб. м газа в год.

В конце мая Россия возобновила поставки газа в Турцию по трубопроводу «Голубой поток» после завершения планового обслуживания. По итогам 2021 года по нему было поставлено в Турцию 15,98 млрд куб. м газа, что стало максимумом с начала эксплуатации трубопровода в 2003 году.

Путин в марте подписал указ, который устанавливает новые правила торговли российским трубопроводным газом с «недружественными» странами (Турции в этом списке нет) в рублях. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в Газпромбанке. Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля.

Некоторые страны ЕС (Болгария, Польша, Латвия и другие) отказались оплачивать газ в российской валюте, и «Газпром» прекратил поставки туда.