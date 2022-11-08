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«Король бутилированной воды» вновь стал богатейшим человеком Китая

HRI: «король бутилированной воды» Чжун Шаньшань стал богатейшим человеком Китая
Чжун Шаньшань
Чжун Шаньшань (Фото: Wikimedia Commons)

Китайский предприниматель, основатель компании по производству напитков Nongfu Spring и владелец фармацевтической компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком Китая. Об этом сообщает исследовательская организация Hurun Research Institute (HRI), специализирующаяся на рейтингах богатейших людей КНР.

Шаньшань второй год подряд возглавляет список самых обеспеченных китайцев по версии Hurun Research Institute.  По данным HRI, за год его состояние увеличилось на 17% и составило $65 млрд. Институт называет предпринимателя королем бутилированной воды за владение компанией Nongfu Spring, которая выпускает воду в бутылках и другие безалкогольные напитки.

По информации организации Equal Ocean, которая специализируется на анализе китайского рынка, по состоянию на 31 декабря 2019 года компания Шаньшаня заняла первое место в отрасли продаж воды с долей рынка 20,9%. Также у Nongfu Spring на конец 2019 года было 4280 дистрибюторов, охватывающих 2,37 млн терминалов розничной торговли по всей республике.

Помимо этого, в 2020 году, во время пандемии коронавируса, компания Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, в которой Шаньшань владеет контрольным пакетом акций, производила наборы для тестирования на инфекционные заболевания, включая COVID-19, писал Forbes. Также компания разрабатывает вакцины от разных заболеваний. Благодаря этому состояние предпринимателя в августе 2020 года достигло $20 млрд, а владелец компании Чжун Шаньшань обогнал по размеру состояния в рейтинге Bloomberg  основателя компании Alibaba Джека Ма.

На втором месте в рейтинге богатейших людей КНР от HRI оказался Чжан Имин, основатель компании ByteDance, которая владеет социальной сетью TikTok. Его состояние оценивается в $35 млрд.

Третье место занял Робин Цзэн Юйцюнь, названный в докладе королем батареек — он крупнейший производитель топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL. Его капитал составил $32,9 млрд.

24 октября самые богатые бизнесмены Китая за день потеряли свыше $9 млрд из-за переизбрания действующего лидера КНР на третий срок и кадровых перестановок среди руководства страны. Тогда Шаньшань потерял $2,1 млрд и его состояние уменьшилось до $60 млрд.

Наибольшие потери понес глава компании Tencent Пони Ма, его капитал сократился на $2,5 млрд и составил $25 млрд. В списке богатейших граждан Китая Hurun Research Institute он занимает пятое место.

Теги
Китай вода Бизнес рейтинг миллиардеров
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