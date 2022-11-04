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В Китае арестовали экс-главу одного из крупнейших сотовых операторов

В Китае арестовали экс-главу сотового оператора China Unicom Ли Гохуа за взятки
Ли Гохуа
Ли Гохуа (Фото: Bobby Yip / Reuters)

Бывшего генерального директора китайского сотового оператора China Unicom Ли Гохуа арестовали за взятки, сообщает издание National Business Daily (NBD) со ссылкой на Верховную народную прокуратуру Китая.

China Unicom — одна из трех крупнейших телекоммуникационных компаний в Китае (наряду с China Mobile и China Telecom), которая предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа к интернету.

Ли Гохуа подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Верховная народная прокуратура приняла решение о его аресте несколько дней назад.

Кроме того, 30 сентября Гохуа был исключен из Компартии за «серьезные нарушения партийной дисциплины и законов», пишет Xinhua. Эта формулировка используется китайскими властями в случае коррупционных преступлений. Ранее он занимал там должность заместителя секретаря партии. Кроме того, по данным агентства, Гохуа оказывал сопротивление при проведении расследования его дела о коррупции.

Отмечается, что Ли Гохуа тратил государственные средства на поездки в личных целях, принимал подарки и денежные средства, потворствовал обогащению родственников, используя свое положение. Кроме того, он злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц, помогая им при совершении деловых операций и заключении контрактов на подрядные работы, и получал взамен деньги и ценности в особо крупных размерах.

Теги
Китай сотовый оператор взятки арест
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