В Китае арестовали экс-главу одного из крупнейших сотовых операторов
Бывшего генерального директора китайского сотового оператора China Unicom Ли Гохуа арестовали за взятки, сообщает издание National Business Daily (NBD) со ссылкой на Верховную народную прокуратуру Китая.
China Unicom — одна из трех крупнейших телекоммуникационных компаний в Китае (наряду с China Mobile и China Telecom), которая предоставляет услуги мобильной связи и широкополосного доступа к интернету.
Ли Гохуа подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Верховная народная прокуратура приняла решение о его аресте несколько дней назад.
Кроме того, 30 сентября Гохуа был исключен из Компартии за «серьезные нарушения партийной дисциплины и законов», пишет Xinhua. Эта формулировка используется китайскими властями в случае коррупционных преступлений. Ранее он занимал там должность заместителя секретаря партии. Кроме того, по данным агентства, Гохуа оказывал сопротивление при проведении расследования его дела о коррупции.
Отмечается, что Ли Гохуа тратил государственные средства на поездки в личных целях, принимал подарки и денежные средства, потворствовал обогащению родственников, используя свое положение. Кроме того, он злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц, помогая им при совершении деловых операций и заключении контрактов на подрядные работы, и получал взамен деньги и ценности в особо крупных размерах.