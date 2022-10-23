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Си Цзиньпин назвал модернизацию Китая «великим делом народа»

Си Цзиньпин (на экране)
Си Цзиньпин (на экране) (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Модернизация Китая является «великим и непростым» делом всего китайского народа. Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК, председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания на третий срок.

«Модернизация с китайской спецификой — результат долгосрочных практических наработок и исследований, осуществленных КПК и китайским народом. Это великое и трудное дело», — сказал он, выступая по итогам проведения первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.

Он также отметил, что «построение модернизированного социалистического государства соответствует интересам и устремлениям китайского народа».

ЦК КПК переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий пятилетний срок. Это случилось 23 октября. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.

Предшественники Си Цзиньпина возглавляли страну по два пятилетних срока. Однако в 2018 году в Конституцию были внесены поправки, позволяющие руководить страной неограниченный срок.

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Кроме избрания нового генсека партии на съезде также утвердили новый состав ЦК КПК и политбюро. В постоянный совет политбюро партии вошли 63-летний глава парткома Шанхая Ли Цян, 66-летний глава парткома провинции Гуандун Ли Си, 60-летний начальник секретариата ЦК КПК Дин Сюэсян Дин Сюэсян, 66-летний глава Пекинского горкома Цай Ци, 67-летний идеолог партии Ван Хунин и 65-летний секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

Теги
Китай КНР Си Цзиньпин модернизация коммунистическая партия программа модернизации социализм
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