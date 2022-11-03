Bloomberg узнал о росте рынка акций в Китае на $450 млрд из-за скриншота

Bloomberg: в Китае рынок акций вырос на $450 млрд из-за поста про «большого босса» и COVID

В соцсетях появился скриншот, на котором говорилось, что власти Китая обсуждают «существенное открытие» страны к марту и ослабление ограничений по COVID. Хотя Пекин заявил о следовании курсу жестких мер, акции продолжили рост

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Акции китайских компаний за два дня выросли на $450 млрд после того, как в соцсетях распространился скриншот, где говорилось об обсуждении властями Китая ослабления ограничений по коронавирусу, сообщает Bloomberg.

Скриншот, который представляет собой иероглифы на белом фоне без отсылок к источнику, начал распространяться в группах китайской социальной сети WeChat для аналитиков и управляющих фондов 31 октября.

В нем говорилось, что член постоянного комитета политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван Хунин, которого агентство называет четвертым чиновником в КНР, провел встречу с экспертами по коронавирусу по поручению китайского лидера Си Цзиньпина. В посте Си Цзиньпин назван «большим боссом», а Вана обозначают аббревиатурой WHN (Wang Huning. — РБК) в попытке скрыться от цензоров, отмечает агентство. В тексте также говорилось, что на встрече, где присутствовали также представители департаментов экономики и пропаганды, обсуждали ускорение плана с целью «существенного открытия страны к марту следующего года».

На следующее утро скриншот разлетелся по соцсети WeChat. После того, как им поделились известные трейдеры и экономисты в «Твиттере» и на финансовой платформе Xueqiu на рынке китайских акций началось ралли: входящие в индекс MSCI China Index бумаги выросли на $320 млрд, а общий прирост за два дня составил $450 млрд.

Вечером 2 ноября Национальная комиссия здравоохранения Китая опубликовала заявление, что страна продолжит придерживаться политики COVID Zero (предполагает жесткие карантинные меры, локдауны и массовое тестирование на коронавирус. — РБК) Си Цзиньпина. Однако даже после этого акции китайских компаний продолжили рост, указало агентство.

Политику Китая по борьбе с коронавирусом в мае раскритиковал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гейбрейесус. Он назвал подобную стратегию неустойчивой и заявил, что нужен переход к другой политике.

Власти Китая вводят режим COVID Zero в случае возникновения вспышек заболевания, весной локдаун объявляли в Шанхае. После начала пандемии в 2020 году Китай закрыл границы для иностранцев и разрешил въезд только определенным категориям, в частности тем, кто имеет рабочие визы. В этом году ограничения стали смягчать, в частности, были возобновлены рейсы с некоторыми странами, сокращен срок карантина для въезжающих.