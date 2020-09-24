Владелец AliExpress Джек Ма потерял статус самого богатого человека Китая
Китайский миллиардер Джек Ма, основатель компании Alibaba, которой принадлежит в том числе онлайн-магазин AliExpress, в четверг потерял статус самого богатого человека КНР, сообщает Bloomberg.
По данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg владелец компаний по производству бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань стал богаче Ма — 24 сентября его состояние достигло $58,7 млрд, что на $2 млрд больше, чем у основателя Alibaba.
Чжун сейчас является вторым по богатству человеком в Азии, уступая только индийскому магнату Мукешу Амбани ($85,2 млрд), и 17-м в мире.
Состояние Чжуна резко выросло после размещения на бирже в акций двух его компаний — фармакологического гиганта Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и производящей бутилированную воду и напитки Nongfu Spring.