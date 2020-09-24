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Бизнес ,  
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Владелец AliExpress Джек Ма потерял статус самого богатого человека Китая

Основателя Alibaba обогнал производитель напитков и вакцин Чжун Шаньшань, чье состояние после успешного IPO выросло до $58,7 млрд. Эксперты полагают, что Ма вернет себе первое место после размещения акций своей компании Ant Group
Alibaba BABA $269,5 -1,19% Купить
Джек Ма
Джек Ма (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Китайский миллиардер Джек Ма, основатель компании Alibaba, которой принадлежит в том числе онлайн-магазин AliExpress, в четверг потерял статус самого богатого человека КНР, сообщает Bloomberg.

По данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg владелец компаний по производству бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань стал богаче Ма — 24 сентября его состояние достигло $58,7 млрд, что на $2 млрд больше, чем у основателя Alibaba.

Чжун сейчас является вторым по богатству человеком в Азии, уступая только индийскому магнату Мукешу Амбани ($85,2 млрд), и 17-м в мире.

Forbes лишил основателя Alibaba звания самого богатого человека Китая
Бизнес
Джек Ма

Состояние Чжуна резко выросло после размещения на бирже в акций двух его компаний — фармакологического гиганта Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и производящей бутилированную воду и напитки Nongfu Spring.

В апреле Чжун разместил на Шанхайской бирже акции Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, которая занимается производством тест-систем для коронавирусной инфекции и вакцин от разных заболеваний. Благодаря этому состояние китайского бизнесмена к августе достигло $20 млрд.

А в сентябре на Гонконгской бирже были размещены акции Nongfu Spring. В первый день торгов они показывали рост до 85% и стали наиболее популярными среди розничных инвесторов.

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Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз
Бизнес
Джек Ма

Bloomberg, однако, сообщает, что Джек Ма вскоре должен вернуть себе статус самого богатого человека Китая, который он имел последние шесть лет. Это произойдет после публичного размещения акций его компании Ant Group, что, по оценкам экспертов, принесет ему около $28 млрд.

В августе Ant Group, которая управляет платежной системой Alipay, перед IPO отчиталась о десятикратном росте прибыли по сравнению с первым полугодием 2019 года. Прибыль с января по июнь 2020-го составила $3,2 млрд.

В мае Ма на время утратил звания самого богатого китайца — уступил первое место основателю дистрибьютора онлайн-игр Tencent Holdings Ма Хуатэну. Forbes тогда оценивал состояние последнего в $48,3 млрд, у Ма было $40,7 млрд.

Автор
Михаил Котляр
Джек Ма Alibaba Китай богатство
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Forbes лишил основателя Alibaba звания самого богатого человека Китая
Бизнес
Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая
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Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз
Бизнес
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