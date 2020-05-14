Forbes лишил основателя Alibaba звания самого богатого человека Китая

В режиме реального времени эксперты оценивают состояние Джека Ма в $40,7 млрд, а его соперника Ма Хуатэна — в $48,3 млрд

Джек Ма (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Основатель Alibaba Group Джек Ма, покинувший в сентябре прошлого года пост главы компании, вновь уступил лидерство в списке самых богатых жителей Китая основателю дистрибьютора онлайн-игр Tencent Holdigs Ма Хуатэну. Об этом сообщает Forbes. В режиме реального времени эксперты оценивают состояние Джека Ма в $40,7 млрд, а его соперника — в $48,3 млрд.

В ежегодном рейтинге Forbes, опубликованном в марте 2020 года, основатель Alibaba занимал первое среди китайских миллиардеров место с результатом $38,8 млрд, Ма Хуатэн отставал от него на $700 млн.

Резкий рост состояния Ма Хуатэна Forbes связывает с увеличением стоимости акций Tencent: с начала года они подорожали более чем на 14%, что объясняется всплеском популярности онлайн-развлечений в условиях ограничений на выход из дома в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В первом квартале 2020 года выручка Tencent выросла на 26%, превысив отметку 108 млрд юаней (около $15 млрд).

«Наши продукты никогда не были более востребованными и актуальными, поскольку пользователи остаются дома», — заявил 13 мая Ма Хуатэн.

Однако Forbes отмечает, что уже в скором будущем спрос на услуги и продукты Tencent может сократиться. Снятие карантинных ограничений в Китае приведет к тому, что люди, в том числе подростки, станут меньше времени проводить дома, а ухудшение ситуации в экономике вынудит их сократить расходы на игры.