В Берлине заявили, что Киев должен сам решить по переговорам с Москвой

Фото: Ed Ram / Getty Images

Украинское руководство должно само принять решение о том, когда вести мирные переговоры с Россией, заявил представитель правительства Германии, передает Reuters.

Он также отметил, что и сама Москва неохотно идет на переговоры. Накануне президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не решать за Украину, когда начинать диалог.

В конце сентября, после того как на занятых российскими войсками территориях прошли референдумы о вхождении в состав России, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока страну возглавляет Владимир Путин.

В начале ноября украинский президент указал, что некоторые страны подталкивают Киев к компромиссам с Москвой. При этом, по его словам, договоренности с Россией не имеют для него никакого смысла, так как он не ждет хеппи-энда. «Мы должны строить очень прагматичные отношения, и все», — сказал он.

При этом накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией и отказаться от нежелания вести переговоры. По словам американских чиновников, отказ Зеленского от переговоров вызвал обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику.

Одновременно с этим в газете The Wall Street Journal появилась статья, в которой утверждалось, что представители стран Запада в частных беседах обмениваются мнениями о возможных условиях мира между Россией и Украиной. Западные чиновники не исключают, что между странами могут возникнуть разногласия по вопросу мирного урегулирования, особенно если Украина «продолжит бросать вызов» России и попытается вернуть Крым (полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума, итоги которого Украина и западные государства не признали; Москва настаивает, что для нее вопрос принадлежности Крыма закрыт).

В Москве после вхождения частей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России не раз говорили о готовности вести переговоры. При этом Путин отмечал, что позиция Москвы по переговорам не подлежит изменению. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал он.