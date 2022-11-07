СКЦ назвал число ждущих захода в порты Украины судов по зерновой сделке

Разрешения на заход в украинские порты в рамках зерновой сделки ожидают 88 судов, еще семь сухогрузов, прошедших через морской коридор 6-7 ноября, направляются в них. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

«СКЦ сообщает, что за прошедшие выходные <...> семь судов прошли по морскому гуманитарному коридору <...> по направлению к украинским портам», — сказано в сообщении.

В самих портах сейчас остаются только два судна, отметили в центре. Еще 18 судов, загруженных продовольствием, ожидают проверки в территориальных водах Турции.

Зерно вывозят из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Оно экспортируется из них в рамках зерновой сделки, о которой Россия, Украина, Турция и ООН договорились 22 июля. Тогда представители Киева и Москвы по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна, застрявшего в украинских портах после начала спецоперации. Вторая часть сделки касается расширения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение изначально рассчитано на 120 дней, срок его действия истекает 19 ноября.

Ранее, 29 октября Россия приостановила участие в соглашении после атаки украинских беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. По данным российских властей, Киев использовал для этих целей гуманитарный коридор в Черном море. Президент России Владимир Путин потребовал от Украины гарантий, что этого более не произойдет. 2 ноября Россия объявила о возвращении к сделке. В МИДе сказали, что Киев предоставил «четкие гарантии» неповторения атаки. При этом Путин отметил, что Москва оставляет за собой право вновь выйти из соглашения при нарушении Украиной своих обязательств.

В МИД Украины ответили, что Киев не брал на себя дополнительных обязательств, «которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении».