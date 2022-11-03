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Россия передала послу Британии данные об участии страны в атаке на флот

Посол России Келин: Москва передала Лондону данные об участии Британии в атаке на флот
Дебора Броннерт
Дебора Броннерт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Россия передала британскому послу в Москве Деборе Броннерт доказательства причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире британского телеканала Sky News.

«У нас есть свидетельства участия британских специальных сил в подготовке и осуществлении акций против российского флота в Черном море», — сказал посол.

Келин отметил, что данные были переданы Броннерт сегодня утром. Он также указал, что в скором времени эти доказательства будут опубликованы.

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, заявили в российском Минобороны. В ведомстве уточняли, что повреждения получило одно судно, и отмечали, что корабли, которые были атакованы дронами, участвовали в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки».

После этого Россия на время приостановила свое участие в этом соглашении. 2 ноября Москва получила от Киева при посредничестве Турции гарантии, что он не будет использовать гуманитарный коридор в военных целях, и вернулась к зерновой сделке.

Российское Минобороны обвинило Британию в организации атаки на Черноморский флот. По версии ведомства, атака на корабли Черноморского флота велась «под руководством британских специалистов». Британская сторона отвергла обвинения: «Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба». В связи с этим 3 ноября МИД вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт в ведомство. Дипломат покинула здание МИДа без комментариев журналистам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «людей доброй воли» причастными к атакам беспилотников на Черноморский флот.

Теги
Британия флот вызов посла
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