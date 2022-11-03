Кулеба назвал причастными к атаке в Севастополе «людей доброй воли»

Дмитрий Кулеба (Фото: Лев Радин / Global Look Press)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «людей доброй воли» причастными к атакам беспилотников на Черноморский флот. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

«[За атаками морских беспилотников стоят] люди доброй воли», — сказал Кулеба в ответ на вопрос, кто, если не Украина, причастен к атакам на корабли Черноморского флота в Севастополе.

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