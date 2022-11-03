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Кулеба назвал причастными к атаке в Севастополе «людей доброй воли»
Глава МИД Украины Кулеба назвал причастными к атаке в Севастополе «людей доброй воли»
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «людей доброй воли» причастными к атакам беспилотников на Черноморский флот. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
«[За атаками морских беспилотников стоят] люди доброй воли», — сказал Кулеба в ответ на вопрос, кто, если не Украина, причастен к атакам на корабли Черноморского флота в Севастополе.
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