Посла Великобритании вызовут в МИД из-за теракта в Севастополе

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Посла Великобритании в России вызовут в МИД из-за предполагаемого участия вооруженных сил королевства в нападении на российские корабли в Севастопольской бухте, заявила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.

«Действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем Российская Федерация информировала международное сообщество», — отметила она.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о нападении на корабли Черноморского флота 29 октября. Он назвал атаку самой массированной с начала спецоперации. По данным Минобороны, незначительное повреждение поулчили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.

Позднее военное ведомство заявило, что атака проводилась под руководством представителей ВМС Великобритании.

Минобороны на этом фоне объявило о приостановке участия России в сделке о вывозе зерна из портов, заключенной летом с Украиной, Турцией и ООН. США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН заявили о необходимости отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу.

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