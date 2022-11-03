Посол Британии приехала в МИД после атаки ВСУ на Севастополь

МИД России обвинил Великобританию в руководстве действиями Украины во время атаки на бухту Севастополя, британского посла вызвали в ведомство. Минобороны королевства отвергает обвинения, назвав их «ложью эпического масштаба»

Дебора Броннерт (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла к зданию российского МИДа, передает «РИА Новости».

Спустя около получаса дипломат покинула здание МИДа без комментариев журналистам, передает ТАСС.

МИД считает Великобританию причастной к атаке беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, представитель министерства Мария Захарова пообещала в связи с этим вызвать Броннерт. Дипломату будут предоставлены доказательства того, что Киев действовал под руководством британских специалистов, пояснила она.

«И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность», — заверила Захарова.

Британская сторона отвергает обвинения. «Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», — сообщили в Минобороны Великобритании. Аналогично в ведомстве оценили обвинения Москвы в причастности Лондона ко взрывам на «Северных потоках».

Беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте 29 октября. По словам губернатора Михаила Развожаева, атака стала самой массированной с начала спецоперации. Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной, сообщили в Минобороны России.

Власти России назвали произошедшее терактом, президент Владимир Путин указал, что Москва «отчасти» в ответ на произошедшее нанесла удары по энергообъектам на Украине. Кроме того, Россия проработает «практические меры» против Великобритании, предупредили в МИДе.