КНДР в четвертый раз за три дня запустила ракету в сторону Японского моря

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 16:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:14
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:12
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:10
Хакеры разместили фото Путина на странице главкома ВСУ в Instagram Политика, 18:09
Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Бутырки Политика, 18:00
В Швеции сочли угрозой туризму безграмотность фанатов Эрлинга Холанда Спорт, 17:56
В ФРГ опровергли слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по России Политика, 17:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:55
Суд арестовал водителя грузовика, раздавившего такси на улице 1905 года Общество, 17:55
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 17:49
Bloomberg узнал о росте рынка акций в Китае на $450 млрд из-за скриншота Финансы, 17:45
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 17:39
Кабмин поручил сократить сроки подключения бизнеса к инфраструктуре Новая Экономика, 17:35
Современная архитектура Москвы: 8 наиболее ярких и заметных проектов РБК Стиль и МНИИД, 17:26
Политика ,  
0 

КНДР в четвертый раз за три дня запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР в четвертый раз за три дня запустила три ракеты в сторону Японского моря
Фото: Heo Ran / Reuters
Фото: Heo Ran / Reuters

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Это уже четвертый пуск за последние три дня. Агентство позже уточнило, что Пхеньян запустил три баллистические ракеты малой дальности.

Секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон заявил, что решение США и Южной Кореи продолжать масштабные воздушные учения Vigilant Storm является «очень рискованным и неправильным выбором».

«Безответственные решения США и Южной Кореи толкают нынешнюю ситуацию, вызванную провокационными военными действиями объединенных сил, в вышедшую из-под контроля фазу. Соединенные Штаты и Южная Корея обнаружат, что они совершили ужасную ошибку, которую нельзя исправить», — приводит его слова ЦТАК.

Совместные воздушные учения США и Южной Кореи Vigilant Storm начались 31 октября и продлятся до 4 ноября. В них задействованы более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные американские истребители-стелс F-35A. В КНДР учения считают подготовкой ко вторжению, Южная Корея и США заверяют, что они носят оборонительный характер.

В октябре Северная Корея провела не меньше пяти ракетных пусков, также в КНДР прошли испытательные пуски крылатых ракет. Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны пишет, что проведенный в четверг запуск межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно «Хвасон-17», видимо, закончился неудачей.

2 ноября северокорейские военные выпустили три баллистические ракеты в сторону южнокорейского острова Уллындо. Там объявили воздушную тревогу, но ракеты упали в Японское море. В Сеуле указали, что это первый случай, когда снаряд пересек фактическую морскую границу страны с окончания Корейской войны.

В этот же день КНДР произвела пуск 100 артиллерийских снарядов и 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей. В ответ Южная Корея выпустила три ракеты.

Между южно- и северокорейскими военными 24 октября произошла перестрелка: в ответ на предупредительные выстрелы со стороны Сеула из-за пересечения судном КНДР морской демаркационной линии в Желтом море со стороны Пхеньяна были выпущены десять снарядов из реактивной системы залпового огня.

Теги
КНДР баллистическая ракета запуск Южная Корея
Материалы по теме
КНДР провела второй за два дня пуск трех баллистических ракет
Политика
США заподозрили КНДР в поставках боеприпасов России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter