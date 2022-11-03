КНДР в четвертый раз за три дня запустила три ракеты в сторону Японского моря

КНДР в четвертый раз за три дня запустила ракету в сторону Японского моря

Фото: Heo Ran / Reuters

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Это уже четвертый пуск за последние три дня. Агентство позже уточнило, что Пхеньян запустил три баллистические ракеты малой дальности.

Секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон заявил, что решение США и Южной Кореи продолжать масштабные воздушные учения Vigilant Storm является «очень рискованным и неправильным выбором».

«Безответственные решения США и Южной Кореи толкают нынешнюю ситуацию, вызванную провокационными военными действиями объединенных сил, в вышедшую из-под контроля фазу. Соединенные Штаты и Южная Корея обнаружат, что они совершили ужасную ошибку, которую нельзя исправить», — приводит его слова ЦТАК.

Совместные воздушные учения США и Южной Кореи Vigilant Storm начались 31 октября и продлятся до 4 ноября. В них задействованы более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные американские истребители-стелс F-35A. В КНДР учения считают подготовкой ко вторжению, Южная Корея и США заверяют, что они носят оборонительный характер.

В октябре Северная Корея провела не меньше пяти ракетных пусков, также в КНДР прошли испытательные пуски крылатых ракет. Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны пишет, что проведенный в четверг запуск межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно «Хвасон-17», видимо, закончился неудачей.

2 ноября северокорейские военные выпустили три баллистические ракеты в сторону южнокорейского острова Уллындо. Там объявили воздушную тревогу, но ракеты упали в Японское море. В Сеуле указали, что это первый случай, когда снаряд пересек фактическую морскую границу страны с окончания Корейской войны.

В этот же день КНДР произвела пуск 100 артиллерийских снарядов и 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей. В ответ Южная Корея выпустила три ракеты.

Между южно- и северокорейскими военными 24 октября произошла перестрелка: в ответ на предупредительные выстрелы со стороны Сеула из-за пересечения судном КНДР морской демаркационной линии в Желтом море со стороны Пхеньяна были выпущены десять снарядов из реактивной системы залпового огня.