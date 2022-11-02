Лавров и МИД Ирана допустили эскалацию в заливе из-за западных СМИ

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Развернутая западными СМИ «вредоносная» кампания может обернуться эскалацией напряженности в Персидском заливе в условиях непростой международной обстановки, заявили в телефонном разговоре министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Стороны также подтвердили общую позицию о преодолении всех противоречий в Персидском заливе политико-дипломатическими средствами с учетом интересов ближневосточных государств. Лавров и Абдоллахиан также обсудили развитие ситуации на Южном Кавказе.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц написала, что Иран собирается атаковать Саудовскую Аравию и город Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы «отвлечь внимание» от протестов внутри страны. По данным источников издания, США, Саудовская Аравия и ряд других государств в регионе повысили боеготовность своих вооруженных сил.

Волнения в Иране начались в середине сентября после смерти студентки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба и увела в полицейский участок для «перевоспитания». Там, по версии властей, у девушки произошел инсульт и к моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому и умерла. Родственники погибшей отмечали, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовали расследования обстоятельств гибели. Врачи, которые видели фотографии девушки из больницы с травмами в области правого уха, допустили, что она могла получить травму головы, передавал IranWire.

Иран считает протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации этих протестов, а главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами обвинил также Саудовскую Аравию в причастности к организации протестов. Так, Иран обвиняет Саудовскую Аравию в финансировании лондонского телеканала Iran International, который широко освещает протесты и внутренние дела Ирана.





