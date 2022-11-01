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WSJ узнала о передаче Саудовской Аравией США данных об атаке Ирана
WSJ: Саудовская Аравия передала США данные о «неизбежной атаке» Ирана
Эрбиль
Саудовская Аравия передала США разведданые о «неизбежной атаке» Ирана по целям на территории королевства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
Иран, утверждают официальные лица страны, собирается атаковать саму Саудовскую Аравию и город Эрбиль в иракском Курдистане. По их мнению, Тегеран таким образом хочет «отвлечь внимание» от протестов внутри страны.
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