WSJ узнала о передаче Саудовской Аравией США данных об атаке Ирана

Эрбиль (Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press)

Саудовская Аравия передала США разведданые о «неизбежной атаке» Ирана по целям на территории королевства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Иран, утверждают официальные лица страны, собирается атаковать саму Саудовскую Аравию и город Эрбиль в иракском Курдистане. По их мнению, Тегеран таким образом хочет «отвлечь внимание» от протестов внутри страны.

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