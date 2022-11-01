Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 16:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
«Динамо» прервало четырехматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ Спорт, 21:57
WSJ узнала о передаче Саудовской Аравией США данных об атаке Ирана Политика, 21:55
Путин призвал не превращать поддержку семей военнослужащих в рутину Политика, 21:53
Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории Политика, 21:52
Панарин вошел в число звезд месяца в НХЛ Спорт, 21:30
Замами главы Минцифры стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture Политика, 21:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Илон Маск придумал новые варианты монетизации Twitter Технологии и медиа, 21:27
В Киевской области пообещали оборудовать 425 укрытий от ядерной угрозы Политика, 21:26
«Ак Барс» после возвращения в состав Радулова проиграл ЦСКА Спорт, 21:17
Маркл заявила, что принц Гарри не знал ответы для гражданства Британии Общество, 21:13
Росздравнадзор нашел в московской аптеке уже выданные льготные препараты Общество, 21:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:03
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 20:55
Политика ,  
0 

WSJ узнала о передаче Саудовской Аравией США данных об атаке Ирана

WSJ: Саудовская Аравия передала США данные о «неизбежной атаке» Ирана
Эрбиль
Эрбиль (Фото: Jens Büttner / ZB / Global Look Press)

Саудовская Аравия передала США разведданые о «неизбежной атаке» Ирана по целям на территории королевства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Иран, утверждают официальные лица страны, собирается атаковать саму Саудовскую Аравию и город Эрбиль в иракском Курдистане. По их мнению, Тегеран таким образом хочет «отвлечь внимание» от протестов внутри страны.

Материал дополняется

Теги
Иран США Саудовская Аравия обмен разведданными
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter