Пентагон заявил об обеспокоенности возможной атакой Ирана

Угрозы атаки Ирана вызывают беспокойство, США находятся в постоянном контакте с Саудовской Аравией по этому вопросу, заявил представитель Пентагона Пат Райдер на брифинге.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала, что Саудовская Аравия передала США разведданые о «неизбежной атаке» Ирана по целям на территории королевства. По словам собеседников издания, США, Саудовская Аравия и ряд других государств в регионе повысили боеготовность своих вооруженных сил.

Райдера спросили, может ли Пентагон подтвердить эти сообщения.

«Я не собираюсь говорить о конкретных уровнях силовой защиты. Я могу сказать, что мы по-прежнему обеспокоены ситуацией с угрозами в регионе. <...> Мы оставляем за собой право защищать себя независимо от того, где служат наши войска, будь то в Ираке или где-либо еще», — сказал он.

На уточняющий вопрос, существует ли конкретная угроза атаки, Райдер не ответил.

Как говорили источники The Wall Street Journal, Иран собирается атаковать саму Саудовскую Аравию и город Эрбиль в иракском Курдистане. По их мнению, Тегеран таким образом хочет «отвлечь внимание» от протестов внутри страны, которые начались в середине сентября после смерти студентки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Власти заявили, что в заключении у девушки произошел инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому и умерла.

Иранская армия посчитала протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации этих протестов, а президент страны Ибрахим Раиси обещал «решительно бороться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия».

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами обвинил также Саудовскую Аравию в причастности к организации протестов. Он заявил, что королевство «через средства массовой информации пропагандирует злодеяния», чем «публично подстрекает иранскую молодежь». Как уточняет Al Araby, Иран обвиняет Саудовскую Аравию в финансировании лондонского телеканала Iran International, который широко освещает протесты и внутренние дела Ирана.