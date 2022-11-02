МИД заявил о «первом слове» Минобороны по миссии ООН в Еленовке

Фото: РИА Новости

Министерство обороны может дать ООН разрешение на проведение миссии ООН в Еленовке (ДНР) в зависимости от обстановки в плане безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Первое слово принадлежит Министерству обороны, оно должно определить, когда наступит тот момент, в первую очередь, с учетом безопасности», — ответил Руденко на вопрос о возможности проведения миссии.

29 июля в ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Власти ДНР настаивали, что применялась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Минобороны России позднее подтвердило это, отметив, что в числе пленных были бойцы националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Киев отверг обвинения.

На следующий день российское военное ведомство опубликовало списки погибших (50 человек) и раненых (73). Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

31 июля Москва пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) принять участие в расследовании удара, обе организации согласились. С аналогичной просьбой к ООН и МККК обратился и Киев. В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании такой миссии.