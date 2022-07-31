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Россия пригласила ООН и Красный крест для расследования удара в Еленовке

Минобороны: Россия пригласила ООН и Красный крест для расследования удара по СИЗО
ООН и Красный Крест ранее выразили готовность направить экспертов в Еленовку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. По данным российской стороны, при ударе по СИЗО погибли 50 человек, более 70 пострадали
Фото: Пресс-служба Южного военного округа / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Южного военного округа / РИА Новости

Россия пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста (МККК) для расследования удара по СИЗО в поселке Еленовка в ДНР, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак ранее сообщил, что организация готова направить в ДНР группу экспертов для расследования обстоятельств удара по зданию тюрьмы с украинскими военнопленными. Об этом же заявил и МККК, предложив помощь в эвакуации раненых. Комитет подчеркнул, что военнопленные — не участники конфликта, и в соответствии с международным гуманитарным правом их нельзя атаковать.

Власти ДНР сообщили об ударе по зданию тюрьмы утром 29 июля. По данным российского Минобороны, атака была совершена при помощи американской ракетной системы залпового огня HIMARS. «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента писало, что на месте удара обнаружены обломки боеприпаса к РСЗО.

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Следственный изолятор в Еленовке

В СИЗО содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена). 30 июля Минобороны опубликовало списки погибших и раненых. По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек, личности двух из них не установлены. Пострадали 73 человека.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российские власти утверждают, что ответственность за атаку лежит на Украине. Киев это опровергает и подчеркивает, что ВСУ не наносили удара по СИЗО. ВСУ, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны страны и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека также потребовали направить в Еленовку представителей ООН и МККК.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США недостаточно разведданных об инциденте в СИЗО в Еленовке.

Теги
Минобороны ДНР СИЗО пленные ООН Международный Красный Крест Военная операция на Украине
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