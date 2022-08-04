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В Кремле заявили, что России нечего скрывать об ударе по Еленовке

Песков назвал «абсолютно доказанной» ситуацию в Еленовке. По данным Минобороны, удар по СИЗО с украинскими военными нанесли ВСУ. ООН сформировала комиссию по расследованию случившегося
Последствия удара по следственному изолятору в Еленовке
Последствия удара по следственному изолятору в Еленовке (Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС)

Обстрел СИЗО в Еленовке, где погибли украинские пленные, произвели ВСУ, есть соответствующие доказательства, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал приведенные CNN слова неназванного чиновника Белого дома, который полагает, что Россия намерена «создать видимость виновности украинских HIMARS».

«Мы не знаем, что это за заявления чиновников, это же информация CNN. Но здесь можно сказать одно: совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке», — сказал Песков.

По его словам, в этой ситуации нечего скрывать, поскольку очевидно, что удар нанесли украинские военные.

«Более того, вы знаете, что российская сторона предложила ООН и Красному Кресту на месте с этим со всем ознакомиться и провести необходимое исчерпывающее расследование», — добавил он.

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Следственный изолятор в&nbsp;Еленовке

Об ударе по СИЗО с украинскими военнопленными сообщили 29 июля в ДНР. В Министерстве информации республики отметили, что удар нанесли с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В российском Минобороны позднее подтвердили данные ДНР, уточнив, что среди пленных находились бойцы батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Официальный Киев отверг обвинения и указал, что ВСУ не наносили удар по СИЗО.

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В результате удара погибли 50 человек, еще 73 получили ранения, сообщили в российском министерстве. Следственный комитет России завел уголовное дело о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст. 356 УК). Позднее число погибших увеличилось до 53. «РИА Новости» сообщило об обнаружении на месте обстрела обломков HIMARS.

В конце июля Россия пригласила принять участие в расследование экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Обе организации ответили согласием. С аналогичной просьбой к ООН и МККК обратился и Киев. Генсек ООН Антониу Гутерриш поручил создать специальную миссию для расследования удара.

В Белом доме сообщили 30 июля, что у США пока мало данных об ударе по Еленовке. «Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — добавил он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
ДНР Дмитрий Песков СИЗО Украина ВСУ РСЗО «HIMARS»
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