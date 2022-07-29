СК завел дело после удара по СИЗО с пленными украинцами в Еленовке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой народной республики, где содержались пленные украинские военнослужащие. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в Донецкой народной республике», — говорится в сообщении СК.

Российские следователи утверждают, что Украина обстреляла СИЗО снарядами из системы залпового огня HIMARS. В результате несколько десятков человек погибли, точные данные о погибших и пострадавших уточняются, добавили в СК.

По данным Минобороны России, в результате удара погибли 40 военнопленных украинцев, еще 75 пострадали. Ранения разной степени тяжести получили восемь сотрудников СИЗО.

Одновременно с этим глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» сообщил, что, по последним данным, при ударе погибли 47 человек. Всего на территории учреждения находились 193 человека, добавил он

В штабе теробороны ДНР заявили, что число погибших из-за удара возросло до 53, при этом число раненых не изменилось.