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Военная операция на Украине ,  
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На Украине выявили факты продажи военной и гуманитарной помощи с Запада

По словам директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника, его ведомство завело около десяти уголовных дел по факту торговли западным оружием и гуманитарной помощью

Бюро экономической безопасности Украины обнаружило факты продажи военной и гуманитарной помощи, которая поступает в страну с Запада. Об этом сообщил
директор БЭБ Вадим Мельник в эфире телемарафона, передает «Страна.UA».

«Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили», — заявил он.

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Фото:Reuters

По словам Мельника, ведомство открыло около десяти такого рода уголовных дел. Кроме того, он отметил, что другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичны факты.

В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Украине. Издание отмечало, что тогда случаев недобросовестного использования оказываемой Западом поддержки зафиксировано не было. Однако с учетом объемов выделяемой поддержки и отсутствием строгого надзора за ее распределением «возникновение проблем, вероятно, является вопросом времени», указывала газета.

5 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на черный рынок. «По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — сказал он.

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Украина военная помощь черный рынок
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