Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке

Оружие, которое сейчас поставляют Украине США, «расползается по рукам разномастных преступников», считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, это связано со стремлением нажиться на конфликте

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

США бесконтрольно «накачивают» Украину оружием, которое затем попадет в руки криминальных элементов, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.

«Несмотря на трухлявый хаос в Незалежной, поставки погибельного металла туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения», — написал Медведев.

По его словам, Вашингтон игнорирует свой опыт в Афганистане, где при выводе американского контингента осталась брошенная военная техника, а также заинтересован в серых поставках вооружений в третьи страны из-за прибыли, которую эти схемы приносят.

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под крышей администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма», — считает Медведев.

По его словам, в будущем, вероятно, придется проработать создание «специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил ее необходимость защитой жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также стремлением к «денацификации» и «демилитаризации» соседней страны. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

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По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С момента начала военной операции России президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна нуждается в вооружениях, чтобы противостоять Москве. Согласно подсчетам РБК, лидерами по поставкам оружия Киеву выступают США, Великобритания, Польша, Германия и Канада. Далее следуют Норвегия, Чехия, Греция, Эстония и Латвия. О поставках вооружений сообщали также Испания, Португалия, Словакия, Дитва, Дания и др.

При этом по оказанной помощи Украине лидируют США: именно они поставили более сотни гаубиц M777, сотню высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств Humvee, две сотни бронетранспортеров M113, 800 противовоздушных комплексов Stinger и 2000 Javelin, три военных вертолета Ми-17, дроны-камикадзе Switchblade и дроны Phoenix Ghost, разведывательные беспилотники RQ-20 Puma, а также спутниковые снимки на миллионы долларов. Кроме того, Вашингтон поставил Киеву системы РСЗО HIMARS.

На втором месте — Польша, которая передала Украине 100 легких пехотных минометов калибра 60 мм LMP-2017, 18 самоходных гаубиц ASH Krab, 240 танков Т-72, неизвестное количество противотанковых ракетных комплексов Javelin, беспилотников FlyEye и беспилотников-камикадзе Warmate.

Кремль неоднократно критиковал Вашингтон и другие западные страны за массированные поставки вооружения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот процесс не только усугубляет конфликт. «Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — говорил он.