Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 12:02
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора Политика, 11:58
На особых условиях: когда выгодно менять зарплатную карту РБК и ВТБ, 11:56
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации Политика, 11:55
МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет Политика, 11:52
Брянский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины Политика, 11:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:49
ВТБ ожидает роста выдачи ипотеки в 1,5 раза во втором полугодии Недвижимость, 11:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Суд в Ростове приговорил к 10 годам оперного певца за призывы к митингам Политика, 11:42
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:39
В Запорожье назвали девизом фразу «Мы вместе с Россией» Политика, 11:29
Чиновник превышает полномочия: как не сесть в тюрьму за соучастие Pro, 11:29
Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке Политика, 11:23
Акции «Детского мира» выросли на 5% после выхода операционных результатов Инвестиции, 11:19
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке

Оружие, которое сейчас поставляют Украине США, «расползается по рукам разномастных преступников», считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, это связано со стремлением нажиться на конфликте
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

США бесконтрольно «накачивают» Украину оружием, которое затем попадет в руки криминальных элементов, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.

«Несмотря на трухлявый хаос в Незалежной, поставки погибельного металла туда осуществляются как по часам. Что ж, Штатам требуется новый Афган, в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения», — написал Медведев.

По его словам, Вашингтон игнорирует свой опыт в Афганистане, где при выводе американского контингента осталась брошенная военная техника, а также заинтересован в серых поставках вооружений в третьи страны из-за прибыли, которую эти схемы приносят.

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под крышей администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма», — считает Медведев.

По его словам, в будущем, вероятно, придется проработать создание «специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета».

Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
Гаубица M777

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил ее необходимость защитой жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также стремлением к «денацификации» и «демилитаризации» соседней страны. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему положительные отзывы топят, а не спасают репутацию бренда
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Очиститься от шлаков и посадить печень: что не так с лечебным голоданием
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

С момента начала военной операции России президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна нуждается в вооружениях, чтобы противостоять Москве. Согласно подсчетам РБК, лидерами по поставкам оружия Киеву выступают США, Великобритания, Польша, Германия и Канада. Далее следуют Норвегия, Чехия, Греция, Эстония и Латвия. О поставках вооружений сообщали также Испания, Португалия, Словакия, Дитва, Дания и др.

При этом по оказанной помощи Украине лидируют США: именно они поставили более сотни гаубиц M777, сотню высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средств Humvee, две сотни бронетранспортеров M113, 800 противовоздушных комплексов Stinger и 2000 Javelin, три военных вертолета Ми-17, дроны-камикадзе Switchblade и дроны Phoenix Ghost, разведывательные беспилотники RQ-20 Puma, а также спутниковые снимки на миллионы долларов. Кроме того, Вашингтон поставил Киеву системы РСЗО HIMARS.

На втором месте — Польша, которая передала Украине 100 легких пехотных минометов калибра 60 мм LMP-2017, 18 самоходных гаубиц ASH Krab, 240 танков Т-72, неизвестное количество противотанковых ракетных комплексов Javelin, беспилотников FlyEye и беспилотников-камикадзе Warmate.

Кремль неоднократно критиковал Вашингтон и другие западные страны за массированные поставки вооружения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот процесс не только усугубляет конфликт. «Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — говорил он.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Медведев Украина США

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Москва назвала целью удара по Виннице иностранных поставщиков оружия
Политика
СНБО анонсировал передачу Украине снарядов к HIMARS большей дальности
Политика
Минобороны заявило об уничтожении РСЗО HIMARS и склада с ракетами Нarpoon
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter