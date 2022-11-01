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США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине

Reuters: США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине
Решение принято на фоне опасений США, что западное оружие на Украине «может попасть не в те руки», указал высокопоставленный американский чиновник
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Соединенные Штаты возобновили инспекции на Украине, с целью помочь Киеву отслеживать поставки и перемещение западного оружия по территории страны, сообщают Reuters и Assosiated Press со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника.

Представитель США указал, что переброска большого количества вооружений на Украину сопряжена с риском того, что оружие «может попасть не в те руки».

В то же время чиновник не привел никаких деталей этих инспекций и не сообщил, где именно они проводятся. Он лишь уточнил, что это делается на безопасном расстоянии от мест, где непосредственно идут бои.

По его словам, всего таких инспекций было несколько. Украинские официальные лица их поддерживают и «демонстрируют прозрачность» того, как используется оружие, отметил чиновник.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснял ее необходимость защитой жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также стремлением к «денацификации» и «демилитаризации» соседней страны. Киев в ответ ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, а западные страны усилили санкционное давление на Москву и начали поставлять Украине оружие.

В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что американские чиновники опасаются кражи и растраты финансовой и военной помощи, оказываемой Украине. Издание отмечало, что тогда случаев недобросовестного использования оказываемой Западом поддержки зафиксировано не было. Однако с учетом объемов выделяемой поддержки и отсутствием строгого надзора за ее распределением «возникновение проблем, вероятно, является вопросом времени», указывала газета.

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После этого глава Интерпола Юрген Шток предупредил, что большое количество оружия, отправленного на Украину, после окончания боевых действий может оказаться в руках преступников. Не допустить попадания вооружений в руки преступников призывала и директор Европола Катрин де Болль. «Мы хотим предотвратить повторения ситуации, как 30 лет назад во время войны в Югославии. Оружие с той войны до сих пор используется преступными группировками», — указывала она. В конце июля Европол сообщил о наличии данных, указывающих на случаи контрабанды огнестрельного оружия с территории Украины преступными группировками.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее также говорил, что часть отправленного Украине оружия уже попала на черный рынок. «По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону и попадает на черный рынок», — утверждал он. О том, что вооружения «расползаются по рукам разномастных преступников», заявлял и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине поставки оружия США инспекция
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