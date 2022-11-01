Шойгу обсудил зерновую сделку с главой Минобороны Турции

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Министр обороны Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром приостановку участия России в зерновой сделке, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

«В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, уточнили в Минобороны. Шойгу и Акар разговаривали и накануне, темой также была зерновая сделка.

1 ноября Акар созвонился с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым и обсудил с ним возобновление сделки.

Ранее переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на эту же тему провел президент России Владимир Путин. В турецком МИДе подчеркивали, что президент страны планирует обсудить зерновую сделку с главой Украины Владимиром Зеленским.

Турция, как и Россия, Украина и ООН, была участницей зерновой сделки. Москва и Киев по отдельности заключили ее 22 июля в Стамбуле и договорились об экспорте заблокированного в украинских портах зерна через Черное море. Продовольствие вывозили из подконтрольных Киеву черноморских портов — Одессы, Южного и Черноморска при посредничестве ООН и Турции.

Второй частью сделки был меморандум России и ООН. В нем было прописано обязательство обеспечить беспрепятственные поставки российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки в условиях санкций.

Минобороны России 29 октября объявило о приостановке страной своего участия в зерновой сделке из-за атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Москва и раньше критиковала реализацию сделки. В российском МИДе говорили, что меморандум об экспорте российского продовольствия и удобрений реализуется «намного хуже», а Путин высказывал мнение, что большая часть зерна идет в развитые, а не в беднейшие страны. В ООН приводили другие данные и подчеркивали, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия 49% грузов ушло в страны со средним и низким уровнем доходов.

Накануне Путин отметил, что Россия не прекратила, а приостановила участие в сделке. ООН, как один из организаторов соглашения, по его мнению, должна «провести работу» с Украиной, а та — «гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет».

Анкара со своей стороны обещала продолжить предпринимать усилия для возобновления реализации соглашения.