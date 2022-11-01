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МИД Турции заявил о планах Эрдогана поговорить с Путиным и Зеленским

Глава МИД Турции заявил о планах Эрдогана обсудить с Путиным и Зеленским зерновую сделку
Анкара пообещала приложить усилия для возобновления зерновой сделки и заявила о важности убрать препятствия для второй ее части — экспорта российских продовольствия и удобрений. Эрдоган обсудит вопрос с Зеленским и Путиным
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Необходимо предпринять «конкретные шаги» и устранить препятствия для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений — второй части зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Yeni Safak.

Чавушоглу пообещал, что Анкара продолжит усилия для возобновления реализации соглашения. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить вопрос с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил он.

Накануне глава Минобороны Турции Хулуси Акар в разговоре с российским министром Сергеем Шойгу заявил, что ждет от Москвы возвращения к участию в сделке. Он подчеркнул, что инициатива по поставкам сельхозпродукции является «исключительно гуманитарной деятельностью, которую следует отделять от конфликтных ситуаций». На следующий день Акар обсудил важность сохранения зернового коридора с главами Минобороны и Мининфраструктуры Украины Алексеем Резниковым и Александром Кубраковым.

Москва и Киев 22 июля по отдельности подписали соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю, посредниками выступили Турция и ООН. Согласно договоренностям, безопасный вывоз зерна с Украины шел через подконтрольные ей порты Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть сделки — меморандум России и ООН на три года об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений, который должен обеспечить беспрепятственные поставки на мировые рынки на фоне санкций из-за боевых действий на Украине.

Российская сторона приостановила участие в соглашении о вывозе украинского зерна 29 октября, назвав причиной атаку беспилотников со стороны Украины на корабли Черноморского флота в Севастополе. Еще до этого решения Москва неоднократно критиковала реализацию сделки, говоря, что меморандум об экспорте российского продовольствия и удобрений реализуется «намного хуже». Путин утверждал также, что украинское зерно по большей части идет в сам Евросоюз, а не в беднейшие страны, в том числе из-за которых и была заключена сделка. В ООН указывали, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия 49% грузов отправлено в страны со средним и низким уровнем доходов.

Накануне Путин в разговоре с журналистами подчеркнул, что Россия не прекратила, а приостановила участие в сделке. Он заявил, что ООН, как один из организаторов соглашения, должна «провести работу» с Украиной, а та — «гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция Мевлют Чавушоглу зерно Зерновая сделка Украина
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