В СКЦ заявили, что в развивающиеся страны направили 47% пшеницы с Украины

Из 8,3 млн тонн экспортированного с Украины продовольствия в рамках зерновой сделки 49% грузов отправлены в страны со средним и низким уровнем доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ).

На сегодняшний день общий объем экспорта зерна и другого продовольствия из Украины составил 8 284 220 тонн. Из них 24% направлено в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, 25% — в страны со средним уровнем, а 50% — с высоким уровнем.

«47% экспортируемой пшеницы приходится на развивающиеся страны», — заверили в ООН.

Еще 1% продовольствия отправили в страны с «различным уровнем дохода». Тем не менее в представительстве указали на то, что передаваемые в центр маршруты поставок могут быть не окончательными.

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