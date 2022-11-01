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Путин по телефону обсудил с Эрдоганом зерновую сделку

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган по телефону обсудили зерновую сделку
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию с зерновой сделкой, передает агентство Anadolu со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Политики обсудили ситуацию в регионе и на Украине. Турецкий президент подчеркнул, что «Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна». Он выразил уверенность, что стороны смогут наладить сотрудничество, которое поможет урегулировать вопрос с поставками зерна на мировой рынок.

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О том, что турецкий президент планирует провести переговоры с российским коллегой, ранее в тот же день сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Эрдоган также намерен поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским, уточнял он.

Россия, Украина и Турция в конце июля заключили соглашение о зерновой сделке при участии ООН. Оно предусматривало возобновление экспорта украинского зерна по Черному морю при посредничестве ООН и Турции. Согласно договоренностям, безопасный вывоз зерна с Украины шел через подконтрольные ей порты Одессы, Черноморска и Южного. Второй частью сделки был меморандум России и ООН. В нем было прописано обязательство обеспечить беспрепятственные поставки российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки в условиях санкций.

Однако 29 октября российское Минобороны объявило, что Москва временно приостанавливает свое участие в сделке из-за атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Российская сторона критиковала реализацию сделки, еще до этого решения. В МИДе утверждали, что меморандум об экспорте российского продовольствия и удобрений реализуется «намного хуже», а Путин приводил данные, согласно которым большая часть украинского зерна шла в развитые, а не в беднейшие страны. В ООН указывали, что из 8,3 млн т экспортированного с Украины продовольствия 49% грузов отправлено в страны со средним и низким уровнем доходов.

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Путин пояснил накануне, что Россия не прекратила, а приостановила участие в сделке. ООН, как один из организаторов соглашения, должна «провести работу» с Украиной, а та — «гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет», полагает российский президент.

Анкара со своей стороны призвала предпринять «конкретные шаги» и устранить препятствия для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений и обещала продолжить предпринимать усилия для возобновления реализации соглашения.

Теги
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Турция Зерновая сделка зерно

Владимир Путин

политик, президент России

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