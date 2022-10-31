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Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции прекращение «зерновой сделки»

Хулуси Акар
Хулуси Акар (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Министр обороны Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром вопросы приостановки участия России в «зерновой сделке», сообщает российское Минобороны.

«Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе Россия сообщила о приостановке своего участия в «зерновой сделке».

Материал дополняется.

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