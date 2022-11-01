Чернышенко сообщил о снижении числа обращений по мобилизации на 10%

Дмитрий Чернышенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Число звонков на горячую линию Минобороны (телефон 122) за прошедшую неделю снизилось на 10%, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

В среднем, по словам вице-премьера, операторы линии обрабатывают 18 тыс. обращений в день, «недозвонов практически нет». За ту же неделю на портал госуслуг поступило около 2 тыс. обращений, всего за время работы сервиса с 4 октября их поступило более 22 тыс., уточнил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Горячую линию Минобороны по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, открыли 22 сентября, на следующий день после выступления главы государства. За три дня на нее поступило порядка 200 тыс. обращений, а к 28 сентября — более 500 тыс. Кроме того, разъяснения по вопросам мобилизации публикует портал «Объясняем.рф», где размещают официальные сообщения от властей.

После объявления частичной мобилизации из многих регионов России начали поступать сообщения об ошибках, в частности о призыве тех, кто ей не подлежит. Региональные омбудсмены, с которыми поговорил РБК, сообщили, что чаще всего граждане обращались с жалобами на несоответствие мобилизованного приоритетным критериям призыва, формальное проведение или отсутствие медосмотра, а также проблемы с экипировкой. Часть граждан, получивших повестки, утверждали, что у них есть иждивенцы, а они сами не подходят под требования о состоянии здоровья и не имеют боевого опыта.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин объяснил ошибки тем фактом, что граждане сами не сообщают военкоматам об изменениях в их статусе, включая рождение детей, из-за чего сведения в базе данных не обновляются и устаревают.

Ошибки признал и глава государства Владимир Путин. При проведении мобилизационных мероприятий, по его словам, было допущено «достаточно много бестолковщины». «Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго», — сказал президент и поручил обновить базы данных запасников. Также он поручил подготовить предложения по налаживанию более эффективной работы в будущем.

В конце октября российское Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу и Путин объявили о завершении частичной мобилизации. При этом юрист Павел Чиков отметил, что для этого необходим специальный указ. До тех пор Минобороны может направить в регионы новые мобилизационные задания, считает он. Путин пообещал проконсультироваться с юристами по этому поводу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что указ о завершении мобилизации не нужен. К такому выводу, по его словам, пришло государственно-правовое управление президента, а «точка поставлена» и без указа.