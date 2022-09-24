Власти заявили о 200 тыс. звонков на горячую линию о мобилизации
Более 200 тыс. звонков поступило на горячую линию Минобороны по вопросам, связанным с частичной мобилизацией (телефон 122), заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера. Курировать информирование Чернышенко поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
«С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тыс. звонков по вопросам частичной мобилизации. Во все региональные call-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни», — заявил он.
Получить разъяснения по вопросам мобилизации можно и на портале «Объясняем.рф». Там же можно найти график работы колл-центров в регионах.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября. Опубликованный Кремлем указ вызвал много вопросов, поскольку в нем информация о мобилизации была дана в общих чертах. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. человек.
На следующий день Минобороны опубликовало разъяснения, согласно которым:
- призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет;
- не будут призваны забронированные граждане, негодные по состоянию здоровья, снятые с воинского учета и некоторые другие категории лиц;
- мобилизованным пообещали ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.
Ведомство также сообщило, что начал работу call-центр, куда представители организаций и граждане могут обращаться за разъяснениями по вопросам мобилизации. Для него выбрали номер 122 — ранее по нему можно было вызвать врача на дом или записаться к нему на прием.