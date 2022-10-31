Часть «Ласточек» на Крымском мосту заменят рельсовыми автобусами

Рельсовый автобус РА-2 в Керчи (Фото: Макс Ветров / РИА Новости)

Поезда «Ласточки» на Крымском мосту будут частично заменены рельсовыми автобусами, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Об этом сообщается на сайте правительства.

«С 1 ноября будет проведена частичная замена «Ласточек» на рельсовые автобусы, что обусловлено нормализацией пассажиропотока и сокращением спроса пассажиров на перевозку», — сказал Савельев.

Рельсовый автобус — это состав максимум из четырех вагонов, предназначенный для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, в результате чего погибли четыре человека и частично обрушились два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин обвинил во взрыве украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не заказывал этого теракта.

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После взрыва первым было восстановлено движение по мосту легковых автомобилей, также запустили поезда, а с 10 октября восстановили движение пригородных электричек. 18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по мосту разрешили проезд грузовиков весом до 40 т, уточнив, что их не будут пропускать без досмотра.

Полностью движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто не раньше декабря, заявили в Минтрансе. Пока для грузовиков работает переправа, также есть сухопутный маршрут через новые субъекты в Ростовскую область.