Посол счел «наказанием» торговцев отмену обслуживания карт «Мир» в Турции
Запад «наказал турецких торговцев» отключением российской платежной системы «Мир», карты которой турецкие банки отказались обслуживать под угрозой американских санкций. Об этом заявил посол России в Турции Андрей Ерхов в интервью турецкой газете Dunya.
«Фактически турецкие торговцы, которые продают кожу и меха в отелях или привлекают российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны», — сказал посол.
10 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. В результате держатели этих карт, выпущенных российскими банками, потеряли возможность использовать их за границей. Сейчас россиянам доступны карты платежных систем UnionPay и «Мир», но их принимают не во всех странах.
В сентябре Минфин США предупредил иностранные банки, что Вашингтон может ввести против них санкции за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». После этого зарубежные банки начали отказываться от обслуживания этих карт. В Турции с российской платежной системой перестали работать все банки, которые ее принимали — это государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank и частные Isbank и Denizbank.
Позднее, 5 октября, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати сообщил, что Турция ищет альтернативу российской платежной системе «Мир». Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин говорил, что турецкая сторона предложила России создать отдельный банк. Кроме того, турецкие власти предлагали использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy, писала газета Aydinlik.