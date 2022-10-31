Посол счел «наказанием» торговцев отмену обслуживания карт «Мир» в Турции

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Бочаров сообщил о крупнейшей за 10 лет техногенной аварии в Волгограде Общество, 11:00
Цены на пшеницу взлетели на 8% после выхода России из зерновой сделки Инвестиции, 10:55
С ноября начнет работать морская грузовая линия «Экспресс» Пресс-релиз, 10:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:50
ЛУКОЙЛ сообщил о росте чистой прибыли в 2,3 раза за девять месяцев Инвестиции, 10:49
Рогов зявил о попадании по подстанции около ДнепроГЭС Политика, 10:45
Кажущаяся стабильность: что будет с курсом рубля и инфляцией к концу года Pro, 10:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 10:42
Посол счел «наказанием» торговцев отмену обслуживания карт «Мир» в Турции Политика, 10:37
Стоимость аренды элитных коттеджей в Подмосковье снизилась на 20% Недвижимость, 10:31
Панарина в день рождения признали первой звездой в НХЛ Спорт, 10:23
Что мешает нам быстро принимать решения: 3 способа справиться с проблемой Pro, 10:21
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 10:19
Dogecoin подорожал за неделю вдвое на фоне покупки Маском соцсети Twitter Крипто, 10:16
Война санкций ,  
0 

Посол счел «наказанием» торговцев отмену обслуживания карт «Мир» в Турции

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Запад «наказал турецких торговцев» отключением российской платежной системы «Мир», карты которой турецкие банки отказались обслуживать под угрозой американских санкций. Об этом заявил посол России в Турции Андрей Ерхов в интервью турецкой газете Dunya.

«Фактически турецкие торговцы, которые продают кожу и меха в отелях или привлекают российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны», — сказал посол.

10 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России. В результате держатели этих карт, выпущенных российскими банками, потеряли возможность использовать их за границей. Сейчас россиянам доступны карты платежных систем UnionPay и «Мир», но их принимают не во всех странах.

В сентябре Минфин США предупредил иностранные банки, что Вашингтон может ввести против них санкции за сотрудничество с российской платежной системой «Мир». После этого зарубежные банки начали отказываться от обслуживания этих карт. В Турции с российской платежной системой перестали работать все банки, которые ее принимали — это государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank и частные Isbank и Denizbank.

Позднее, 5 октября, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати сообщил, что Турция ищет альтернативу российской платежной системе «Мир». Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин говорил, что турецкая сторона предложила России создать отдельный банк. Кроме того, турецкие власти предлагали использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy, писала газета Aydinlik.

Теги
Турция платежная система "Мир" санкции США Алексей Ерхов
Материалы по теме
Глава Минфина Турции сообщил о поиске альтернативы системе «Мир»
Финансы
США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт «Мир»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter