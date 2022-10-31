В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Сигналы тревоги прозвучали в большей части украинских регионов, в том числе в Киеве. Сообщений о работе ПВО к 2:30 мск, когда тревогу отменили, не было

Фото: Сергей Козлов / EPA / ТАСС

Воздушная тревога объявили в большинстве регионов Украины, сообщает «Страна.ua». Издание в телеграм-канале публикует карту, на которой отмечены регионы, где звучат сигналы тревоги. Об этом сообщают и власти некоторых областей, а также свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

К 2:30 по московскому времени тревогу отменили во всех регионах. Сообщений о работе систем противовоздушной обороны к этому моменту не было.

С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы, российские военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны отчитывалось об ударах по военным и энергетическим объектам.

Власти украинских городов и областей сообщали о повреждении энергетической инфраструктуры, в результате в стране возникли перебои с электричеством. На Украине регулярно объявляется воздушная тревога.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 21 октября оценил повреждение энергетической инфраструктуры в 30–40%. 27 октября в энергокомпании Yasno заявили, что в одном только Киеве после ударов без электричества остаются около миллиона жителей. На следующий день ДТЭК «Киевские электросети» предупредила население о новых чрезвычайных отключениях, которые будут длиться в течение неопределенного времени.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ограничения на потребление электричества затронули 4 млн украинцев, в том числе жителей Киева, Киевской, Житомирской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей. Власти Киева допускали, что зимой многоквартирные дома могут на несколько суток или недель остаться без отопления.