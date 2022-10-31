Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
В Новосибирской области водитель сбил шестилетнего ребенка и уехал Общество, 03:25
Какие грибки ВОЗ назвала самыми опасными для человека. Видео Общество, 03:00
Ферстаппен побил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1» за сезон Спорт, 02:59
Вильфанд предупредил о легких морозах в европейской части России Общество, 02:45
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу Политика, 02:36
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии Политика, 02:04
В Британии сообщили о прибытии авианосной группы из США Политика, 02:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минстрой увеличит число льготников по оплате ЖКУ Общество, 01:57
«РИА Новости» узнало о стягивании сил ЧВК Вагнера к Артемовску Политика, 01:12
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 01:02
Как в космосе соберут 7 тыс. фрагментов космического мусора. Видео Технологии и медиа, 01:00
Генштаб пообещал не отправлять срочников в новые регионы и зону СВО Политика, 00:58
В Белоруссии заявили, что Киев «получит по зубам» в случае провокации Политика, 00:39
Зеленский заявил о «жестком наступлении» российских сил в ДНР Политика, 00:33
Военная операция на Украине ,  
0 

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в центральной и южной частях Украине
Сигналы тревоги прозвучали в большей части украинских регионов, в том числе в Киеве. Сообщений о работе ПВО к 2:30 мск, когда тревогу отменили, не было
Фото: Сергей Козлов / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Козлов / EPA / ТАСС

Воздушная тревога объявили в большинстве регионов Украины, сообщает «Страна.ua». Издание в телеграм-канале публикует карту, на которой отмечены регионы, где звучат сигналы тревоги. Об этом сообщают и власти некоторых областей, а также свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сигналы тревоги прозвучали в Киевской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

К 2:30 по московскому времени тревогу отменили во всех регионах. Сообщений о работе систем противовоздушной обороны к этому моменту не было.

С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы, российские военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны отчитывалось об ударах по военным и энергетическим объектам.

Власти украинских городов и областей сообщали о повреждении энергетической инфраструктуры, в результате в стране возникли перебои с электричеством. На Украине регулярно объявляется воздушная тревога. 

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 21 октября оценил повреждение энергетической инфраструктуры в 30–40%. 27 октября в энергокомпании Yasno заявили, что в одном только Киеве после ударов без электричества остаются около миллиона жителей. На следующий день ДТЭК «Киевские электросети» предупредила население о новых чрезвычайных отключениях, которые будут длиться в течение неопределенного времени.

Читайте на РБК Pro
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит Как изменить резюме, чтобы обязанности кандидата стали достижениями Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ограничения на  потребление электричества затронули 4 млн украинцев, в том числе жителей Киева, Киевской, Житомирской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей. Власти Киева допускали, что зимой многоквартирные дома могут на несколько суток или недель остаться без отопления.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Воздушная тревога Украина
Материалы по теме
В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
Политика
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Политика
Энергокомпания заявила об отключении электричества у миллиона киевлян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter