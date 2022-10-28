Энергокомпания заявила об отключении электричества у миллиона киевлян

В Киеве после российских ударов по объектам энергетики пришлось сократить потребление почти на 40%, без электричества остаются около миллиона жителей города, сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глава энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

«В Киеве сейчас отключены 159 тыс. жилищ, за день — более 320 тыс. А это около миллиона киевлян», — написал он.

В Киевской области отключены 258 тыс. потребителей (за день — полмиллиона), добавил Коваленко. По его словам, энергетики работают над восстановлением подачи питания, но для этого недостаточно времени.

Удары «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины» Россия наносила в течение нескольких дней после взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября. Инцидент привел к обрушению двух пролетов автомобильной части моста и гибели четырех человек.



Власти Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры призвали граждан к экономии электричества и начали веерные отключения в разных регионах.