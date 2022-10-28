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В Киеве предупредили об отключениях электричества на неопределенный срок

В Киеве вводят экстренные отключения электричества на неопределенный срок
Энергокомпании вынуждены прибегнуть к «беспрецедентным чрезвычайным ограничениям», так как дефицит электричества в Киеве составляет 30% потребления. Отключения в городах Украины начались после российских ударов по инфраструктуре
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Чтобы не допустить полного обесточивания Киева, «Укрэнерго» решило ввести «беспрецедентные чрезвычайные ограничения» — аварийные отключения на неопределенный срок, сообщает ДТЭК «Киевские электросети». Компания сейчас составляет новый график с «более жесткими и продолжительными отключениями».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале заявил, что система энергоснабжения работает в экстренном режиме. «Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты «Укрэнерго» надеются в течение двух-трех недель устранить дефицит», — добавил он.

10 октября российские военные нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Атаки начались после взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября: Москва считает, что за этим терактом стоят украинские спецслужбы. В последующие дни Минобороны также сообщало о поражении украинских объектов военной и энергетической инфраструктуры.

В ночь на 27 октября власти Киевской области сообщили об очередном ударе. После этого «Укрэнерго» заявило, что энергокомпании вынуждены будут снова ограничить поставки. В тот же день киевская администрация заявила, что из-за повреждений энергосистемы дефицит мощности в области и столице достиг 30% потребления, поэтому отключения будут более жесткими и длительными.

Жителей столицы и центральных регионов призвали умеренно потреблять энергию и максимально снизить ее использование утром и вечером. Владельцам бизнеса рекомендовали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов и торговых центров.

Энергетическая компания Yasno сообщила, что после российских ударов по энергетическим объектам потребление в Киеве пришлось сократить почти на 40% и без электричества остались около 1 млн жителей города. В Киевской области отключены 258 тыс. потребителей.

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