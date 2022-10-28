В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу

Глава YASNO Коваленко: в Киеве около миллиона человек остались без света

В Киеве и ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!» — говорится в сообщении Киевской городской администрации в телеграм-канале.

Сигнал тревоги прозвучал также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях, сообщили главы администраций этих регионов.

Накануне замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях пришлось ввести более жесткие ограничения потребло инфраструктуения электроэнергии после ночного удара пре. Где-то потребление электричества пришлось сократить на 40%, уточнил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. В Киеве днем от электричества было отключено 159 тыс. домов, а за сутки — более 320 тыс., или около миллиона киевлян.

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