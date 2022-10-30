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Байден назвал возмутительным решение России приостановить зерновую сделку

Решение России о приостановке участия в зерновой сделке возмутительно, у Москвы не было никаких причин делать это, заявил президент США Джо Байден журналистам, передает Reuters.

«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — сказал американский президент (цитата по ТАСС).

Представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в свою очередь заявила, что Европейский союз призывает все стороны воздерживаться от действий, способных поставить соглашение под угрозу.

«Мы <...> подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является важным гуманитарным усилием, которое явно оказывает положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире», — сказала она.

Ранее продлить сделку или заключить новое соглашение призывали генсек ООН Антониу Гутерриш и Международный Комитет Красного Креста.

После начала российской спецоперации из портов Украины перестали вывозить зерно. По разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы. Украина и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия настаивала, что вывоз зерна невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.

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В итоге, 22 июля, Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании коридора через Черное море для вывоза зерна из украинских портов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязался способствовать поставкам на мировые рынки российского продовольствия и удобрений, затрудненным из-за западных санкций. Срок действия соглашения истекал в ноябре.

Накануне, 29 октября российское Минобороны сообщило, что Москва приостанавливает участие в сделке из-за атак на корабли Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность «зернового коридора», в ночь на 29 октября. Ведомство обвинило в атаке при помощи дронов украинскую сторону.

Российская сторона уведомила ООН о приостановке действия сделки и запросила заседание Совбеза организации 31 октября из-за атаки.

Теги
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