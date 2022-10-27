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Захарова ответила Молдавии на угрозу признания «террористическим режимом»

Захарова пообещала реакцию на планы Молдавии признать Россию «террористическим режимом»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Москва обратила внимание на антироссийские заявления официальных лиц Молдавии и не оставит их без ответа, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга, который транслировался на YouTube.

Обстановка в Молдавии вызывает у Москвы озабоченность, отметила дипломат. Происходящее, по ее словам, «сопровождается эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц».

«Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, террористическим режимом. Мы, конечно, фиксируем подобные антироссийские заявления, и, конечно, они не будут оставаться без реакции», — сказала Захарова.

Признать Россию террористическим режимом 20 октября предложил депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Думитру Алайба.

Дипломат заявила, что молдавские власти «раскручивают» идею российской угрозы, чтобы оправдать наращивание расходов на оборону и углубление сотрудничества с ЕС и НАТО в глазах населения.

Протесты в Молдавии идут уже несколько месяцев. В конце мая национальная полиция задержала бывшего президента страны Игоря Додона, который до 2016 года представлял Партию социалистов Республики Молдова. Суд отправил пророссийского политика под домашний арест по подозрениям в пассивной коррупции, получении денег для политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

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Генпрокуратура предъявила Додону обвинение по делу о хищении средств при закупке электроэнергии госкомпанией «Энергоком» в 2008 году. По версии следствия, в должности первого вице-премьера, министра экономики и торговли Додон содействовал закупкам с сильно завышенной закупочной ценой. Государство понесло убытки в размере $11,9 млн, утверждают прокуроры. Экс-президент вину отрицает.

Ситуация начала обостряться в середине сентября, когда сторонники оппозиционной молдавской партии «Шор» разбили «Городок перемен» перед зданием парламента и президентским дворцом в Кишиневе. Они потребовали отставки правительства и президента страны Майи Санду и поддержали депутата «Шор» Марину Таубер, которая проходит подозреваемой по делу о получении партией финансирования от организованной преступной группы. Среди требований также была организация досрочных парламентских и президентских выборов.

Санду не раз говорила, что Молдавия чувствует угрозу безопасности, так как «российско-украинский фронт» приближается к границе республики. «Растет число провокаций внутренних сил, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдавии», — говорила она в июле. При этом министр обороны республики Анатолий Носатый сказал, что Москва заверила Кишинев в отсутствии угроз на фоне спецоперации.

В июне Молдавия получила статус кандидата в ЕС. В НАТО страна не входит, но с 1994 года она сотрудничает с альянсом в рамках индивидуального плана партнерства.

Теги
Молдавия Мария Захарова МИД терроризм
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