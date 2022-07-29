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Санду заявила, что Молдавия попросит помощи у Румынии при военной угрозе

Президент Молдавии Санду: Кишинев попросит помощи у Бухареста при угрозе со стороны Москвы
Кризисы, с которыми сейчас сталкивается Молдавия, являются тяжелым бременем для страны, которое она «не может нести в одиночку», заявила молдавский президент Санду
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Молдавия попросит помощи у союзников в случае военного конфликта с Россией. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду на пресс-конференции в Бухаресте, передает Digi24.

«Если Россия попытается атаковать Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью», — заявила она.

По ее словам, Молдавия чувствует угрозу безопасности, так как «российско-украинский фронт» приближается к границе республики. «Растет число провокаций внутренних сил, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдавии», — добавила Санду. Молдавские учреждения внимательно следят за развитием ситуации в Приднестровье и анализируют риски. «Мы обеспокоены. Мы допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям», — заключила она.

В МИД Приднестровья заявили о планах республики войти в состав России
Политика
Фото:Monika Skolimowska / dpa / ТАСС

Президент Румынии Клаус Йоханнис, в свою очередь, подчеркнул, что Кишинев и Будапешь остаются «самыми близкими» партнерами и что Румыния «не отказывается» от своего соседа независимо от того, в каком положении он окажется.

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году. До 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием перемирия. На территории Приднестровья находятся около тысячи российских миротворцев в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ).

ПАСЕ 15 марта признала регион «оккупированным Россией», а конфликт на территории Приднестровья в 1992 году сочла «актом военной агрессии» России против Молдавии. В российском МИДе формулировку ПАСЕ назвали «неприемлемой».

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После этого Санду призвала Россию вывести войска из региона и выразила надежду, что страна сможет урегулировать конфликт с Приднестровьем и вместе с республикой присоединится к Евросоюзу.

В Молдавии заявили, что не мешают ротации миротворцев в Приднестровье
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Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев 21 июля заявил, что выход Молдавии из соглашения 1992 года может стать предпосылкой для начала военных действий в Приднестровье.

Он также указывал на то, что Молдавии придется урегулировать вопрос с Приднестровьем, так как «членство в ЕС без решения территориальных и правовых вопросов невозможно», а страна в конце июня вместе с Украиной получила статус кандидата на вступление в союз.

При этом Игнатьев не увидел возможности уладить конфликт переговорным путем, поскольку «европейские перспективы» Молдавии, противоречат воле жителей Приднестровья. Тирасполь намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России, подчеркнул он.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но не знают, с чем связаны эти публикации.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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