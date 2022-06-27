Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинение по делу о хищениях

Обвинения касаются дела о хищениях при закупке электроэнергии для Молдавии в 2008 году

Игорь Додон (Фото: Aurel Obreja / AP)

Генпрокуратура Молдавии предъявила обвинение бывшему президенту страны Игорю Додону по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии государственной компанией «Энергоком», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2008 году Додон, будучи первым вице-премьером, министром экономики и торговли, содействовал подписанию контракта на закупку электроэнергии, в результате которого государству был нанесен ущерб в размере $11,9 млн. Как считают в Генпрокуратуре, закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница переводилась на счета офшорных компаний.

В конце мая Додона задержали и затем отправили под домашний арест в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям уголовного кодекса. Он обвиняется в пассивной коррупции, получении финансирования политической партией от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Основанием для открытия дела стали кадры 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию бизнесмен Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, предположительно, с деньгами. В Молдавии этот инцидент известен как «дело о кульке».

Сам Додон отрицал получение денег от Плахотнюка. Возбуждение уголовного дела бывший президент объяснил стремлением добиться его «бегства из страны» и попыткой отвлечь внимание от проблем Молдавии «когда все идет не так».

В Кремле, комментируя арест Додона, назвали ситуацию внутренним делом Молдавии, но в то же время выразили обеспокоенность происходящим. «Мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.