В Кишиневе протестующие начали устанавливать палатки у Генпрокуратуры

Протестующие начали устанавливать палатки у Генпрокуратуры Молдавии, чтобы круглосуточно устраивать акции. Всего разбили 330 палаток. По данным организаторов, в митинге участвуют 50 тыс. человек

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Кишиневе сторонники оппозиционной партии «Шор» начали устанавливать палатки у Генпрокуратуры Молдавии, чтобы круглосуточно проводить акции. Об этом говорится в пресс-релизе партии.

Всего было установлено 330 палаток. Протестующие также установили сцену перед учреждением.

Video

«Более 50 тыс. человек, недовольных действиями режима партии «Действие и солидарность» и [президента страны] Майи Санду, после того как им помешали протестовать на площади Великого Национального Собрания, пришли к Генпрокуратуре, где установили палатки, для круглосуточной демонстрации», — отметили в партии. Официальных данных о числе участников пока нет.

Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги, призывают к отставке правительства и организации досрочных парламентских и президентских выборов.

Антиправительственные демонстрации также проходили перед компанией «Телерадио-Молдова». «Люди недовольны тем, что новое руководство этого учреждения отказывается отражать антиправительственные демонстрации», — уточнили в «Шор».

Полиция предупреждает, что, согласно решению властей, входы в помещения не могут быть заблокированы более чем на четыре часа, передает издание Jurnal.md.

Ранее, 18 октября, сторонники «Шор» разбили палатки перед зданием парламента и президентским дворцом в Кишиневе, «чтобы протестовать в режиме нон-стоп». Зону с палатками демонстранты назвали «Городком перемен».

Собравшиеся потребовали отставки Санду и выступили в поддержку депутата «Шор» Марины Таубер, которая проходит подозреваемой по делу о получении партией финансирования от организованной преступной группы. Они также протестовали из-за увеличения цен на газ, продукты питания и высокой инфляции. Полиция в итоге снесла протестный лагерь.

Основателя партии Илана Шора в 2017 году приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве и «краже миллиарда».

Прокуратура обвинила политика и бизнесмена в причастности к выводу почти $1 млрд из трех молдавских банков — Bаncа de Economii, где он занимал пост председателя совета директоров, Banca Sociala и Unibank, где он был акционером. Сделки по выдаче сомнительных кредитов банки заключили за несколько дней до парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года.

Защита обжаловала приговор, а сам Шор в 2019 году бежал за границу. Он объявлен в международный розыск.