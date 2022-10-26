Додон назвал условие для введения войск НАТО в Молдавию

Власти Молдавии могут ввести в страну войска НАТО, если воспользуются решением Конституционного суда, заявил в интервью «РИА Новости» бывший президент республики Игорь Додон.

«В 2016-2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус», — сказал Додон, отметив, что решение суда еще в силе и никто его не отменял.

Он считает, что властям Молдавии проще обратиться в Конституционный суд, чем начинать процедуру пересмотра конституции (согласно Конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом), что займет минимум полгода. Кроме того, по мнению экс-президента, правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить Конституцию.

В январе Молдавия утвердила индивидуальный план сотрудничества с НАТО. Страна будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности, относительно ситуации в регионе, а также о продвижении реформ. В марте премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не планирует вступать в НАТО и принцип ее нейтральности закреплен в Конституции. В июле в российском МИДе отмечали, что поступает информация об оснащении молдавской армии новыми видами вооружений НАТО, в том числе беспилотниками.