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Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене Политика, 10:40
Политика ,  
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Додона задержали на 72 часа по делу о госизмене

Экс-президента Молдавии подозревают в получении крупной взятки во время президентского срока, против него возбудили уголовное дело как минимум по четырем статьям. Додон отрицает незаконное получение средств
Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: Global Look Press)

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям, в том числе о государственной измене, сообщает Deschide.md.

Источники издания рассказали, что вместе с экс-президентом задержали также его шурина Петру Мериняну. По данным издания, он пытался уничтожить улики.

Несколькими часами ранее в ведомстве сообщили об обысках в доме бывшего главы государства. В прокуратуре заявили, что Додона подозревают по трем статьям УК: 337 (измена родине), 1812 (признание финансирования политической партии преступной организацией), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в измене родине
Политика
Игорь Додон

Уголовное дело против Додона завели 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах от 2019 года бывший глава Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают тогда еще президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находится крупная сумма. Додон с Плахотнюком обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. TV-8 сообщал, что глава государства при этом говорил о «записках», которые он «постоянно» пишет президенту России Владимиру Путину.

Сразу после публикации видео прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив на обнародованных кадрах «элементов преступления», но в мае 2022-го Апелляционная палата отменила это решение суда.

Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка. Он обвинил правоохранительные органы в попытке добиться его «бегства из страны» и отвлечь внимание от проблем Молдавии.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Игорь Додон Молдавия уголовное дело госизмена
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