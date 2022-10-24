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В Красноярском крае решили вернуть мобилизованного отца троих детей

В Красноярском крае решили вернуть мобилизованного отца троих детей
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Решение о призыве отца трех детей из Красноярского края Романа Гераськина пересмотрели. Об этом РБК сообщила супруга мобилизованного Мария.

Она рассказала РБК, что ей сегодня позвонили из военкомата и Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия и оповестили, что ее мужа Романа вернут домой. Время возвращения супруга, как уточнила женщина, зависит от подготовки документов. Гераськин пока находится в воинской части в Новосибирске.

Одновременно губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что поручил краевому военкому незамедлительно вернуть домой всех мобилизованных отцов троих детей.

26 сентября 2022 года в городе Шарыпово был призван по мобилизации отец трех детей в возрасте до 16 лет Роман Гераськин, о чем сообщил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков. Супруга мобилизованного — Мария Гераськина — обратилась с жалобой в призывную комиссию по мобилизации Красноярского края. Там ответили отказом, сославшись на отсутствие отсрочки в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 24 октября губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что поручил краевому военкому незамедлительно обеспечить возвращение домой таких жителей края.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Необходимость ее проведения он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

О том, что для мужчин с тремя и более несовершеннолетними детьми положены отсрочки, 13 октября заявлял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На следующий день он уточнил, что соответствующее решение Минобороны доведено до военкоматов. 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил освобождение от мобилизации отцов троих и более детей. По словам Володина, к 19 октября были отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тыс. многодетных отцов — все они отозваны из воинских частей и вернулись к семьям.

20 октября суд впервые применил указания Минобороны об отсрочке для отца троих детей. Как отметил Чиков, решение суда «можно считать подтверждением достоверности и самих указаний, и предусмотренных ими отсрочек».

Теги
новости частичная мобилизация Красноярский край многодетные семьи
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