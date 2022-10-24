В Думе предложили не мобилизовывать отцов двух детей с беременной женой

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили дать отсрочку от мобилизации отцам двоих детей в возрасте до 16 лет, у которых жена находится на 22 неделе беременности и более позднем сроке. Об этом сообщил RT со ссылкой на копию письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Депутаты попросили правительство сформировать позицию о внесении соответствующих изменений в законодательство о мобилизации.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — отметили в письме парламентарии.

Предоставить отсрочку мужчинам с двумя и более детьми на иждивении и беременной женой со сроком не менее 22 недель уже предлагали депутаты фракции «Новые люди». Однако инициатива касалась детей в возрасте до 18 лет. Депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Поправки обе группы депутатов предлагают вносить в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Сейчас право на отсрочку от мобилизации по закону есть у мужчин, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

С начала мобилизации право на отсрочку имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении. Однако 13 октября в Госдуме сообщили, что Минобороны скорректировало требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми. Глава комитета обороны Андрей Картаполов назвал это решение, «по сути, жестом доброй воли» Минобороны в «ответ на запрос общества». На следующий день он уточнил, что решение об отсрочке для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов.

Читайте на РБК Pro Pro Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Статьи Pro Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги Саммари Pro Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай Статьи Pro Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Статьи Pro Больше конкретики: с чего начать поиск новой работы Больше конкретики: с чего начать поиск новой работы Статьи Pro Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Статьи Pro Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать Статьи Pro Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Статьи

Позже информацию об отсрочке подтвердили на правительственном портале «Объясняем.рф». Об освобождении отцов с тремя детьми от призыва по мобилизации заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Разъяснения Генштаба об отсрочке для отцов с тремя детьми не публиковали, о них сообщали только в Госдуме и на правительственном сайте. Однако, как отмечал юрист Павел Чиков, решение Октябрьского районного суда Челябинской области, обязавшее призывную комиссию пересмотреть решение о призыве жителя Челябинской области Евгения Курчатова, «можно считать подтверждением достоверности и самих указаний, и предусмотренных ими отсрочек». У Курчатова на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет.

Всех многодетных отцов к 19 октября, по словам Володина, вернули из воинских частей домой. Это 9,5 тыс. человек.