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В Думе предложили не мобилизовывать отцов двух детей с беременной женой

Депутаты Госдумы предложили не мобилизовывать отцов двух детей с беременной женой
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили дать отсрочку от мобилизации отцам двоих детей в возрасте до 16 лет, у которых жена находится на 22 неделе беременности и более позднем сроке. Об этом сообщил RT со ссылкой на копию письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Депутаты попросили правительство сформировать позицию о внесении соответствующих изменений в законодательство о мобилизации.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — отметили в письме парламентарии.

Предоставить отсрочку мужчинам с двумя и более детьми на иждивении и беременной женой со сроком не менее 22 недель уже предлагали депутаты фракции «Новые люди». Однако инициатива касалась детей в возрасте до 18 лет. Депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Поправки обе группы депутатов предлагают вносить в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Сейчас право на отсрочку от мобилизации по закону есть у мужчин, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

С начала мобилизации право на отсрочку имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении. Однако 13 октября в Госдуме сообщили, что Минобороны скорректировало требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми. Глава комитета обороны Андрей Картаполов назвал это решение, «по сути, жестом доброй воли» Минобороны в «ответ на запрос общества». На следующий день он уточнил, что решение об отсрочке для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов.

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Позже информацию об отсрочке подтвердили на правительственном портале «Объясняем.рф». Об освобождении отцов с тремя детьми от призыва по мобилизации заявил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Разъяснения Генштаба об отсрочке для отцов с тремя детьми не публиковали, о них сообщали только в Госдуме и на правительственном сайте. Однако, как отмечал юрист Павел Чиков, решение Октябрьского районного суда Челябинской области, обязавшее призывную комиссию пересмотреть решение о призыве жителя Челябинской области Евгения Курчатова, «можно считать подтверждением достоверности и самих указаний, и предусмотренных ими отсрочек». У Курчатова на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет.

Всех многодетных отцов к 19 октября, по словам Володина, вернули из воинских частей домой. Это 9,5 тыс. человек.

Теги
Госдума отсрочка частичная мобилизация
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