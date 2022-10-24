Лавров обещал обсудить в ООН возможное применение Киевом «грязной бомбы»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Риши Сунак станет премьером Британии Политика, 16:10
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 16:07
Путин впервые обсудит с координационным советом нужды военных на Украине Политика, 16:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
Самые богатые бизнесмены Китая за день потеряли свыше $9 млрд Инвестиции, 15:56
Тренер Андрей Назаров сообщил об увольнении из «Сочи» Спорт, 15:48
Китай в сентябре снизил закупки угля и нефти у России Экономика, 15:48
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 15:44
В АвтоВАЗе сообщили о переговорах по спонсорству в спорте Спорт, 15:43
Экоактивисты «ткнули лицом в торт» фигуру Карла III Общество, 15:40
Торнадо повредил две трети домов в коммуне на севере Франции. Видео Общество, 15:39
«Финам» вернул торги иностранными бумагами для «неквалов» по правилам ЦБ Инвестиции, 15:37
Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми фондами на российские активы Инвестиции, 15:27
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт Pro, 15:23
Военная операция на Украине ,  

Лавров обещал обсудить в ООН возможное применение Киевом «грязной бомбы»

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия намерена поднять на уровне ООН и других международных организаций вопрос о подготовке Украиной провокаций с «грязной бомбой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

«Мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», — ответил он на вопрос о дальнейших действиях российских властей.

Россия располагает проверенной информацией об украинских научных институтах, которые могут создать «грязную бомбу» и обладают необходимыми технологиями, утверждает Лавров. Министр заверил, что Москва руководствуется «не пустым подозрением» и у нее «есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться».

«С некоторыми из своих собеседников [министр обороны России] Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне», — отметил он.

Video

«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из вариантов такой бомбы является подрыв установки невоенного назначения, где используются радиоактивные материалы. Сработавшая «грязная бомба» может причинить радиоактивное загрязнение значительной территории.

Читайте на РБК Pro
Pro
Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи
Pro
Фото: Shailesh Andrade / Reuters Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд
Статьи
Pro
Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости»
Статьи
Pro
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Статьи
Pro
Фото: Андрей Ковалев / РБК «Соль, сахар, мучное и жир — 4 главных врага»: основатель ABBYY — о еде
Статьи

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США Хулуси Акаром, Себастьяном Лекорню, Беном Уоллесом и Ллойдом Остином. И предупредил, что Киев может использовать «грязную бомбу». Позднее глава Госдепа Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли выпустили заявление, в котором отвергли утверждения российской стороны.

Возможность использования такой бомбы отверг и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он посчитал заявления российских властей абсурдными и опасными и предложил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси отправить на Украину экспертов, заверив, что Киеву скрывать нечего.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Запад сам волен решать, верить ли ему представленным Шойгу данным. Но угроза применения «грязной бомбы» налицо, утверждает он. Минобороны России после появления данных о «грязной бомбе» привело средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения в состояние готовности.

Теги
Сергей Лавров Украина грязная бомба ООН
Материалы по теме
Песков заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо
Политика
Минобороны привело силы в готовность из-за «провокации с «грязной бомбой»
Политика
МИД Украины пригласил экспертов МАГАТЭ после слов Шойгу о «грязной бомбе»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter