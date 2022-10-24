Лавров обещал обсудить в ООН возможное применение Киевом «грязной бомбы»

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия намерена поднять на уровне ООН и других международных организаций вопрос о подготовке Украиной провокаций с «грязной бомбой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

«Мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», — ответил он на вопрос о дальнейших действиях российских властей.

Россия располагает проверенной информацией об украинских научных институтах, которые могут создать «грязную бомбу» и обладают необходимыми технологиями, утверждает Лавров. Министр заверил, что Москва руководствуется «не пустым подозрением» и у нее «есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться».

«С некоторыми из своих собеседников [министр обороны России] Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне», — отметил он.

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«Грязная бомба» может состоять из контейнера с радиоактивным веществом и взрывчаткой. Одним из вариантов такой бомбы является подрыв установки невоенного назначения, где используются радиоактивные материалы. Сработавшая «грязная бомба» может причинить радиоактивное загрязнение значительной территории.

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23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США Хулуси Акаром, Себастьяном Лекорню, Беном Уоллесом и Ллойдом Остином. И предупредил, что Киев может использовать «грязную бомбу». Позднее глава Госдепа Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли выпустили заявление, в котором отвергли утверждения российской стороны.

Возможность использования такой бомбы отверг и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он посчитал заявления российских властей абсурдными и опасными и предложил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси отправить на Украину экспертов, заверив, что Киеву скрывать нечего.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Запад сам волен решать, верить ли ему представленным Шойгу данным. Но угроза применения «грязной бомбы» налицо, утверждает он. Минобороны России после появления данных о «грязной бомбе» привело средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения в состояние готовности.