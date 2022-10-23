Стремоусов сообщил об отражении всех атак ВСУ на херсонском направлении

Российские военные отбили все атаки Вооруженных сил Украины на херсонском направлении, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

«На вечер 23 октября 2022 года на херсонском направлении все стабильно. Несмотря на попытки [украинских военных] прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают», — сказал Стремоусов.

Он также заявил, что «в ближайшее время» российские военные возьмут под контроль три области — Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую.

Днем 23 октября Минобороны России также сообщало об отражении атак ВСУ в Херсонской области, а также в ЛНР, ДНР и Харьковской области. В частности, на николаево-криворожском направлении были попытки атаковать мотопехотным батальоном позиции ВС России в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области, но, по данным ведомства, ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября по итогам проведенного там референдума. Минобороны и власти региона неоднократно сообщают о попытках наступления украинских военных. 19 октября президент Владимир Путин ввел в регионе военное положение.

За день до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра на левый. По его словам, украинская сторона накапливает в регионе силы для широкомасштабного наступления, а также планирует разрушить дамбу Каховской ГЭС из-за чего есть опасность затопления территорий.