Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Политика, 23:07
Стремоусов сообщил об отражении всех атак ВСУ на херсонском направлении Политика, 22:53
На Украине назвали минимальной вероятность затяжных морозов зимой Общество, 22:47
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 22:40
Киев отверг обвинения в планах применить «грязную бомбу» Политика, 22:36
Макрон увидел перспективу мирного урегулирования на Украине Политика, 22:08
Программу льготного автокредитования расширят на военных и пенсионеров Общество, 21:58
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Адана Демирспор» впервые в сезоне не включил Дзюбу в заявку на матч Спорт, 21:57
Футболист «Спартака» Соболев назвал неважными личные рекорды Спорт, 21:23
New Yorker сообщил, что США не обещали Киеву большое количество HIMARS Политика, 21:15
«Ахмат» победил приехавшее в Грозный без главного тренера «Торпедо» Спорт, 21:04
Навка назвала фигуристов на Гран-при России лучшими в мире Спорт, 20:56
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 20:55
В Москве начали проверку конфликта с участием Витаса в караоке-клубе Общество, 20:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Стремоусов сообщил об отражении всех атак ВСУ на херсонском направлении

Стремоусов заявил о планах взять Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области

Российские военные отбили все атаки Вооруженных сил Украины на херсонском направлении, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

«На вечер 23 октября 2022 года на херсонском направлении все стабильно. Несмотря на попытки [украинских военных] прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают», — сказал Стремоусов.

Он также заявил, что «в ближайшее время» российские военные возьмут под контроль три области — Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую.

Днем 23 октября Минобороны России также сообщало об отражении атак ВСУ в Херсонской области, а также в ЛНР, ДНР и Харьковской области. В частности, на николаево-криворожском направлении были попытки атаковать мотопехотным батальоном позиции ВС России в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области, но, по данным ведомства, ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября по итогам проведенного там референдума. Минобороны и власти региона неоднократно сообщают о попытках наступления украинских военных. 19 октября президент Владимир Путин ввел в регионе военное положение.

За день до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра на левый. По его словам, украинская сторона накапливает в регионе силы для широкомасштабного наступления, а также планирует разрушить дамбу Каховской ГЭС из-за чего есть опасность затопления территорий.

Читайте на РБК Pro
Pro
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Прогнозы
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Статьи
Pro
Как Twitter удалось заставить Маска себя купить
Статьи
Pro
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Статьи
Pro
Не только для запрещенных ресурсов. Чем еще может быть полезен VPN
Инструкции
Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Статьи
Pro
Фото: Eliana Aponte / Reuters «Я все смогу»: почему самовнушение не работает
Инструкции

Теги
Кирилл Стремоусов Херсонская область Украина ВСУ Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кравцов призвал херсонских учителей перебраться в Крым или на Кубань
Политика
Стремоусов вновь сообщил об отражении атак ВСУ в Херсонской области
Политика
Власти Херсонской области сообщили о проблемах с интернетом
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter