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Стремоусов вновь сообщил об отражении атак ВСУ в Херсонской области

Стремоусов: российские войска отразили атаки ВСУ в Херсонской области
Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны Херсонской области удалось отразить. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

«На данном этапе на подступах к линии обороны Херсонщины все без изменений. Все попытки украинских подразделений вклиниться вглубь нашей обороны отбиты. Город Херсон как крепость уже сейчас готовится к обороне», — заявил он.

Стремоусов также добавил, что продолжается эвакуация мирных жителей, которую власти объявили на этой неделе. Жителей просят «незамедлительно» покинуть правый берег Днепра из-за «напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак». По последним данным, эвакуировались уже 25 тыс. человек

Ранее Стремоусов сообщил об отступлении ВСУ из поселка Безымянный Николаевской области. Населенный пункт находится на севере от Новой Каховки и к северо-западу от Херсона.

Теги
Украина Херсонская область ВСУ Кирилл Стремоусов Херсон Военная операция на Украине
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